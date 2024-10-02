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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden güzel haber! Birinci ünitenin sonuna gelindi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:55 Güncelleme: 02.10.2024 13:09
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden güzel haber! Birinci ünitenin sonuna gelindi

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasının plana uygun devam ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS projesinin inşa sürecinde birinci üniteden bahsedecek olursak, son aşamaya gelmiş bulunmaktayız diyebilirim." dedi.

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