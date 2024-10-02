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2024 Cumhuriyet Bayramı: 4 gün tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:13
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2024 Cumhuriyet Bayramı: 4 gün tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ekim’in Pazartesi gününe denk gelmesi ile 4 gün tatil yapma ihtimali ilgi çekiyor. Bu durum, resmi tatillerin birleşmesiyle uzun bir tatil fırsatı doğurabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. İşte detaylar...

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