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Antakya ile Gazze ve Antakya ile Lübnan arasındaki mesafe kaç kilometre, kaç saat?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:22 Güncelleme: 02.10.2024 09:23
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Antakya ile Gazze ve Antakya ile Lübnan arasındaki mesafe kaç kilometre, kaç saat?

Son günlerde Orta Doğu'da artan gerilim, özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı "Kuzey Okları" operasyonu ile dikkat çekiyor. İsrail, Hizbullah hedeflerine yönelik bu kara harekatını gerçekleştirirken, bölgedeki gerginlik hızla tırmanıyor. Lübnan Başbakanı Mikati, durumu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Aynı zamanda, bölgedeki bu sıcak gelişmeler, Türkiye'nin stratejik önem taşıyan Antakya şehri ile Gazze ve Lübnan arasındaki mesafeyi gündeme getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında gelişmelere değindi. İşte, gelişmelere dair detaylar…

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