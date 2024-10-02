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Başkan Erdoğan Küllliye'de KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 18:58
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Başkan Erdoğan Küllliye’de KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

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