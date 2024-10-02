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İYİ Parti'de istifa depremi: 6 kişi daha ayrıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 18:02
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İYİ Parti’de istifa depremi: 6 kişi daha ayrıldı

31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanının istifasının ardından 6 kişi daha görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

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