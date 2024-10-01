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DEM Partili belediyeden skandal! 1 günde 52 kişiyi işten çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 19:28
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DEM Partili belediyeden skandal! 1 günde 52 kişiyi işten çıkarıldı

DEM Partinin yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı yapıldı. Aralarında şehit yakınları ve gazilerinde bulunduğu 52 işçi 1 gün içerisinde açıklama yapılmadan işten çıkarıldı.

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