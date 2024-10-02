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4 ilin cumhuriyet başsavcısı değişti! Listede dikkat çeken isim

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:45
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4 ilin cumhuriyet başsavcısı değişti! Listede dikkat çeken isim

Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni isimler atadı. Atamada en ön plana çıkan isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek oldu.

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