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Meclis açılışında muhalefet Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:01 Güncelleme: 01.10.2024 17:18
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Meclis açılışında muhalefet Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılış için TBMM’ye geldi. Başkan Erdoğan konuşma için Genel Kurul’a girdiğinde DEM Partililer ayağa kalkmadı. Erdoğan’ın TBMM Genel Kurul’a hitap etmek için kürsüye geldiği anlarda CHP’li isimler ayağa kalktı. CHP grubunda ilk ayağa kalkan en ön sırada oturan CHP lideri Özel oldu.

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