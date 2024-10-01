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NATO'dan Türkiye açıklaması: Terörle mücadelede hemfikiriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:30 Güncelleme: 01.10.2024 16:35
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NATO’dan Türkiye açıklaması: Terörle mücadelede hemfikiriz

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte görevi devralmasının ardından Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile yakın arkadaş olduğunu söyleyen Rutte terörle mücadelenin NATO bağlamında da ele almamız gereken bir konu olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

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