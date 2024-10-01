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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Hukuksuz bir işgal girişimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:36 Güncelleme: 01.10.2024 12:40
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Hukuksuz bir işgal girişimi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarının hukuksuz bir işgal girişimi olduğu kaydedilirken İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı. İşte detaylar...

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