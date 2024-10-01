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Bayraktar TB3 ve ANKA-3'tan ilk uçuş! Halka açık TEKNOFEST'te heyecan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 11:41 Güncelleme: 01.10.2024 12:21
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Bayraktar TB3 ve ANKA-3’tan ilk uçuş! Halka açık TEKNOFEST’te heyecan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır AA Editör Masası'na yaptığı açıklamada TEKNOFEST Adana'da Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3'ün halka açık ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Bakan Kacır ayrıca Çinli otomobil firması BYD'nin 2026 yılında Manisa'da otomobil üretimine başlayacağını da ifade etti. Yine Çin merkezli Chery ile de görüşmelerin sıkı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Bakan Kacır "Türkiye'de potansiyel yatırımın nasıl gerçekleştirileceği konuştuk" dedi.

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