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Bakan Yumaklı duyurdu! Hileli gıdalar listesi yarın açıklanacak

Giriş: 01.10.2024 10:51 Güncelleme: 01.10.2024 10:59
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Bakan Yumaklı duyurdu! Hileli gıdalar listesi yarın açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı taklit ve hileli gıdalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız." dedi.

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