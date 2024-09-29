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Alman basınındaki "sınırdışı iddialarına" yalanlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 19:44
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Alman basınındaki sınırdışı iddialarına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'da yasal ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği iddialarını yalanladı.

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