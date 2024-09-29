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Türkiye'den ABD'nin skandal GKRY kararına tepki!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 01:32 Güncelleme: 29.09.2024 01:35
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Türkiye’den ABD’nin skandal GKRY kararına tepki!

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 1 Ekim 2024'ten itibaren tekrar uzatacak. Bu skandal karar sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." denildi.

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