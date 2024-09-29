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Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 29.09.2024 01:26 Güncelleme: 29.09.2024 01:27
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Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkevi'nde görüştü.

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