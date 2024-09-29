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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletin bir arada yaşayabileceği bir pozisyon sunuyorum

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 03:34 Güncelleme: 29.09.2024 03:39
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletin bir arada yaşayabileceği bir pozisyon sunuyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türk tarafı olarak, çözüm sağlayacak, "gerçekçi yeni bir pozisyon" geliştirdiklerini belirtti. Diğer yandan mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Tatar, "Mücadelem halkımın temel insan haklarını geri kazanmaktır, vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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