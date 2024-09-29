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İran bölgedeki müttefiklerini sattı mı? Çarpıcı değerlendirme: Zalimlerin iş savaşı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:31 Güncelleme: 29.09.2024 14:39
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İran bölgedeki müttefiklerini sattı mı? Çarpıcı değerlendirme: Zalimlerin iş savaşı

İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe atma girişimleri devam ederken; önce Hamas lideri İsmail Haniye'nin şimdi de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi; İran üzerindeki kuşkuları artırdı. İran'ın bölgede desteklediği güçleri şimdi de "sattığı" iddiaları güç kazanırken; Fikriyat yazarlarından Mustafa Özcan köşesinde kaleme aldığı yazıda yaşananların perde arkasını ele aldı. Özcan, İran'ın bir yol ayrımında olduğuna dikkat çekerken "Karineler gösteriyor ki gerçekten de İran müttefiklerini satmıştır. Züheyr Salim gibilerin ifade ettiği gibi bu Yahudilerle Müslümanların savaşı değil zalimlerin birbirleriyle iç savaşıdır." ifadelerini kullandı.

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