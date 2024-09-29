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Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı inceledi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:29
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Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun hizmete açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ortalarında bitirmeyi, hattımızı 2025 sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

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