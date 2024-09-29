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Darphane'den "İsrailli şirket" iddialarına yalanlama: Yüzde 100 Türk sermayeli

AA
Giriş: 29.09.2024 16:12 Güncelleme: 29.09.2024 16:13
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Darphane’den İsrailli şirket iddialarına yalanlama: Yüzde 100 Türk sermayeli

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini, UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temininin İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

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