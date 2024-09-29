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Bakan Şimşek 'kalıcı kazanımların tek yolu' diyerek duyurdu: Yapısal reformlar ve dönüşüm...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 19:15
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Bakan Şimşek ’kalıcı kazanımların tek yolu’ diyerek duyurdu: Yapısal reformlar ve dönüşüm...

Türkiye buluşmaları’ kapsamında Karabük’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kalıcı kazanımlara döndürmenin tek yolu yapısal reformlar ve dönüşümdür" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerinin düştüğünü ifade etti.

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