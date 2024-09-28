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Milyonluk şirkete milyarlık ihale! Kartal Belediyesi'nden şaşırtan karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 16:14 Güncelleme: 28.09.2024 16:45
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Milyonluk şirkete milyarlık ihale! Kartal Belediyesi’nden şaşırtan karar

CHP'li Kartal Belediyesi'nde temizlik işleriyle ilgili yapılan 1 milyar 387 milyon 649 bin 60 lira değerindeki ihale rakipsiz ve rekabetsiz bir şekilde ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik isimli şirkete verildi. 3 yıllık anlaşmaya imza atılırken ÇEVLOG isimli şirketin sermayesinin sadece 1 milyon TL olması büyük şaşkınlık yarattı. Böylesine büyük bir ihalenin bu kadar küçük bir sermayeye sahip olan bir şirkete verilmesinin arkasındaki neden merak konusu oldu.

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