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İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 16 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 09:07 Güncelleme: 28.09.2024 09:08
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İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 16 gözaltı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve kurusıkı tabancaları tadilat yaparak çalışır hale getirmek için 'silah imalat atölyesi' kuran çeteye operasyon yapıldı. Polis ekipleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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