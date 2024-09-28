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İBB'de iki ihale arasında 14 milyar TL fark! İmamoğlu'ndan tepki çeken hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:44 Güncelleme: 28.09.2024 14:08
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İBB’de iki ihale arasında 14 milyar TL fark! İmamoğlu’ndan tepki çeken hamle

Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu için İBB Meclisi tarafından Nisan ayında Ekrem İmamoğlu’na 250 milyon 361 bin 766 dolar tutarında borçlanma yetkisi verildi. Toplamda 9 şirketin teklif sunduğu ilk ihalede yaklaşık maliyet 8 milyar 313 milyon TL olarak belirlenirken bu ihale çeşitli bahaneler gösterilerek iptal edildi. Yapılan ikinci ihale ise Ekrem İmamoğlu'nun eleştirildiği 'davet' yöntemiyle yapıldı. İkinci ihaleye üç firma davet edilirken rakam bu kez 22 milyar 650 TL’ye çıktı. İlk ihaleyle ikinci ihale arasında oluşan 14 milyar TL'lik farkın kim tarafından karşılanacağı merak konusu olurken ikinci ihaleye davet edilen 3 firmanın hangi kriter ve usüle göre davet edildiği de tartışılıyor.

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