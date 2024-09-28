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Başkan Erdoğan: BM İsrail'e karşı harekete geçmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 16:16 Güncelleme: 28.09.2024 16:35
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Başkan Erdoğan: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Erdoğan İsrail'e karşı BM'nin harekete geçmesi gerektiğini vurgularken Türkiye olarak Lübnan halkının yanında olduklarının altını çizdi. İsrail'in tüm dünyaya meydan okuduğunu söyleyen Erdoğan, savaşı bölgeye yayma girişimine acil olarak dur denmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

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