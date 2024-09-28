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Başkan Erdoğan'dan muhalefete erken seçim tepkisi: Önümüzdeki seçime 3,5 yıl var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 07:33 Güncelleme: 28.09.2024 17:55
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Başkan Erdoğan’dan muhalefete erken seçim tepkisi: Önümüzdeki seçime 3,5 yıl var

Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konseyin 10. toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarken, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Önümüzde seçimsiz 3,5 yıl vardır." dedi.

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