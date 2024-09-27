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Dışişlerinden Almanya’daki Türklerin geri gönderileceği iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 23:08 Güncelleme: 27.09.2024 23:09
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Dışişlerinden Almanya’daki Türklerin geri gönderileceği iddialarına yalanlama

Almanya'da yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceği iddiaları dolaşıyordu. Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlayarak "Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir." açıklamasını yaptı.

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