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Bakan Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:09
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Bakan Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Suriye'de güvenlik siyasi ve insani durum ele alınırken, Bakan Fidan, BM'nin Suriye'de öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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