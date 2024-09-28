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81 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 310 kişi hakkında işlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 08:58 Güncelleme: 28.09.2024 08:59
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81 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 310 kişi hakkında işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonlarında 2 bin 511 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını paylaştı. İşte detaylar...

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