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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar süratle çözülmeli

Giriş: 27.09.2024 17:01 Güncelleme: 27.09.2024 18:01
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar süratle çözülmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş Türkiye ile Suriye arasındaki sorunları hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgularken "Çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım. Orta Doğu halkları eğer köleleştirilmeye rıza göstermiyorlarsa birleşmeye, bütünleşmeye doğru yönelmelidir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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