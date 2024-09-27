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Irak'ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:45 Güncelleme: 27.09.2024 13:22
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Irak’ın kuzeyine operasyon: 22 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 22 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı. Ayrıca yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

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