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Başkan Erdoğan'dan BM yapısında reform çağrısı: Daimi üye olma gayreti içindeyiz

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 14:12 Güncelleme: 27.09.2024 15:17
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Başkan Erdoğan’dan BM yapısında reform çağrısı: Daimi üye olma gayreti içindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her seferinde "Dünya 5’ten büyüktür" diyerek reform çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Dünyanın kaderi 5 daimi üyenin dudakları arasında. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizi daimi üye yapma hesabı yok." dedi.

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