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Dişişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı Stenergard ile görüştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 22:41
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Dişişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı Stenergard ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel kurul toplantısı için geldiği New York’ta, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

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