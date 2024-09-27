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Çarşaflı asker annesi Sözcü'nün hedefinde! 28 Şubat kafasıyla manşet attılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:52 Güncelleme: 27.09.2024 11:01
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Çarşaflı asker annesi Sözcü’nün hedefinde! 28 Şubat kafasıyla manşet attılar...

Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde 28 Şubat zihniyetini hatırlatan ifadelerle okurların karşısına çıktı. Saygı Öztürk'ün imzasının bulunduğu haberde Türk askerinin annesi sert ifadelerle hedef alındı. Orduevlerine çarşaflı kişilerin giremeyeceğine yönelik mesajların verildiği haberde tepki çeken bir provokasyona imza atıldı. İşte detaylar...

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