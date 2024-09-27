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Bakan Kurum'dan müteahhit talimatı! "İşini yapmayanın teminatını yakın"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 19:57 Güncelleme: 27.09.2024 20:33
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Bakan Kurum’dan müteahhit talimatı! İşini yapmayanın teminatını yakın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, depremzede vatandaşın köy evi inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine iş yapmayan müteahhitleri uyardı. Kurum, "İşini yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz." sözleri ile ekibine talimat verdi.

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