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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Reformu Strateji paylaşımı: Son aşamaya geldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 26.09.2024 20:26
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yargı Reformu Strateji paylaşımı: Son aşamaya geldik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini bildirdi. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelediğini ifade eden Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik." bilgisini verdi.

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