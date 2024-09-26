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CANLI | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar: Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 21:00 Güncelleme: 26.09.2024 22:15
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CANLI | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar: Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündemi sarsacak son dakika bilgileri ve ilk kez açıklayacağı özel detaylar ile A Haber’de. Bakan Yerlikaya İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a göç baskını oluşturduğuna dikakt çekerek "Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte Banu El moderatörlüğünde Arka Plan programındaki özel röportaj.

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