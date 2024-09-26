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Bakan Fidan ABD'de Arnavut mevkidaşı ile görüştü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 18:46
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Bakan Fidan ABD’de Arnavut mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

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