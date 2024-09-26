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CHP'li vekilin basın toplantısına kimse katılmadı! 3 kameraya konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 19:37 Güncelleme: 26.09.2024 19:54
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CHP’li vekilin basın toplantısına kimse katılmadı! 3 kameraya konuştu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya tepki göstermek için basın toplantısını yapacağını duyurmuştu. CHP'li vekilin düzenlediği basın toplantısı bugün gerçekleşti ancak kimse katılmadı. Birçok kişinin davet edildiği ve Karadağlı'ya tepki gösteren sanatçıların dahi katılmadığı basın toplantısında yalnızca 3 kameraman bulunurken o anlara ait görüntülere ulaşıldı.

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