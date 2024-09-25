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İsrail'in saldırısında katledilen Zeina için Emine Erdoğan'dan taziye mesajı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 01:15
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İsrail’in saldırısında katledilen Zeina için Emine Erdoğan’dan taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in saldırısında annesi ve iki kız kardeşiyle hayatını kaybeden Zeina Katbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

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