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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York’ta KADEM’in fotoğraf sergisini gezdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 17:34
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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York’ta KADEM’in fotoğraf sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan 'Hayatın İçinde Kadın' adlı fotoğraf sergisini gezdi.

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