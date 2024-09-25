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Başkan Erdoğan örnek oldu: Macron "Adil bir dünya" çağrısı yaptı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 20:06 Güncelleme: 25.09.2024 20:51
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Başkan Erdoğan örnek oldu: Macron Adil bir dünya çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,dah adil bir dünya çağrısı yaptı. Macron'un bu açıklaması ile akla Başkan Erdoğan geldi. "Daha adil bir dünya mümkün" sözünü Başkan Erdoğan birçok açıklamasında özellikle vurguluyor.

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