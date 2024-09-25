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THY Beyrut seferlerini 5 gün iptal etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 21:09
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THY Beyrut seferlerini 5 gün iptal etti

İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırıların arttırmasından dolayı Türk Hava Yolları (THY) güvenlik riski nedeniyle 5 gün boyunca Beyrut’a yapacağı seferleri iptal etti.

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