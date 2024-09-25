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2.700 yıllık altın kolye Türkiye'ye getirildi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hikayesini A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.09.2024 15:42 Güncelleme: 25.09.2024 16:25
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2.700 yıllık altın kolye Türkiye’ye getirildi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hikayesini A Haber’de anlattı

2.700 yıllık altın kolye ABD'den Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber canlı yayınında Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Ersoy, "Kaçırılmak istenen eserlerin yüzde 90-95'ini yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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