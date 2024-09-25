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Bingöl'de feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi | Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 25.09.2024 20:21
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Bingöl’de feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi | Yaralılar var

Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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