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Türkiye'den İsrail'in skandal sözlerine sert tepki! "Hesabını verecekler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 18:00 Güncelleme: 24.09.2024 18:06
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Türkiye’den İsrail’in skandal sözlerine sert tepki! Hesabını verecekler

İsrail Başbakanlığının Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları sonrası Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Netanyahu'nun işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde verecekleri belirtilerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz." denildi.

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