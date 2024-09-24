Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
ABD ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın ABD diplomasisi kapsamında yanında bulunan eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın António Guterres ile BM Genel Merkezi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde küresel ölçekte atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Bu vesileyle Sayın Guterres'i, Azerbaycan COP29 marjında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Danışma Kurulumuzun 3'üncü resmi toplantısına davet ettim. Sayın Genel Sekreter'e, Danışma Kurulumuzun faaliyetleri doğrultusunda gösterdiği güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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