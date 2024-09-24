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15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 07:38
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15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla New York Halk Kütüphanesi'nde resepsiyon verildi.

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