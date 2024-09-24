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58 ilde 'Kuyu' operasyonu! 160 şüpheli yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 08:08 Güncelleme: 24.09.2024 09:03
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58 ilde ’Kuyu’ operasyonu! 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen Kuyu-28 operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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