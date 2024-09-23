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Bakan Güler Libya Savunma Bakanı Vekili Zubi'yi kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:37
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Bakan Güler Libya Savunma Bakanı Vekili Zubi’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi'yi kabul etti.

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