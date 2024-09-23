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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu

Giriş: 23.09.2024 12:31 Güncelleme: 23.09.2024 12:41
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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